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Воскресенье, 31 декабря 2023, 17:25 мск

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Обстрел ВСУ повредил газопровод в деревне под Курском

Украинские боевики обстреляли Рыльский район в Курской области. Никто из жителей не пострадал, но повреждены дом и газопровод, рассказал глава региона Роман Старовойт.

«Сегодня со стороны Украины обстреляна деревня Городище. Пострадавших нет. В одном домовладении выбиты окна, повреждены фасад, забор и крыша жилого помещения. В населенном пункте частично поврежден газопровод», – написал губернатор в своем блоге.

Он заверил, что газовики и электрики выехали на место происшествия для ремонта. Также власти помогут владельцу пострадавшего дома с ремонтом.

Накануне под плотный огонь с украинской стороны попал курский посёлок Теткино. Часть поселения осталась без света.

Курск, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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