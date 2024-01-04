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Четверг, 4 января 2024, 16:12 мск

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Власти Белгорода продлили режим ограничений для крупных торговых центров

Власти Белгорода продлили действие решения о приостановке работы трех крупных торговых центров. Об этом сообщил глава города Валентин Демидов в телеграм-канале.

«Исходя из оперативной обстановки будем принимать решения дальше», – уточнил мэр.

Напомним, 30 декабря украинские войска обстреляли центр Белгорода ракетами с кассетными боеприпасами и снаряды РСЗО чешского производства. Согласно уточненным данным, погибли 25 человек, в том числе 5 детей, более 100 получили ранения. Повреждены десятки жилых домов и гражданских объектов.

В больницах остается более 60 человек, которые пострадали в результате украинского удара. Как сообщил сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, четверо уже выписаны, двое – переведены из реанимации в общие палаты, а четырехлетняя девочка с тяжелыми ранениями перевезена на лечение в Москву.

Белгород, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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