Ночная атака на Крым: уничтожены 36 украинских беспилотников

Сегодня ночью предотвращена очередная атака украинских беспилотников на крымский полуостров. Как говорится в сообщении министерства обороны, перехвачены и уничтожены в общей сложности 36 беспилотников.

«5 января пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 36 украинский беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым и один БПЛА над территорией Краснодарского края», – уточнили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне около 17:20 мск также была осуществлена атака на Севастополь. «Дежурными средствами ПВО десять украинских ракет уничтожены над Крымским полуостровом», – сообщили в минобороны.

Позже около 20.40 мск средствами ПВО был уничтожен украинский БпЛА в северо-западной части акватории Черного моря.

Симферополь, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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