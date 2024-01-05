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Пятница, 5 января 2024, 20:15 мск

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Город Шебекино попал под обстрел ВСУ: есть пострадавший

Сегодня под обстрел со стороны Украины попал город Шебекино в Белгородской области. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, в результате атаки пострадал местный житель.

«По предварительной информации, есть один пострадавший – это охранник одного из промышленных предприятий. У мужчины осколочное ранение нижней конечности. Бригада скорой доставляет его в больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается», – уточнил Гладков в телеграм-канале.

По его словам, различные повреждения зафиксированы на территории трех промышленных предприятий. «Без возгораний. Оперативные службы работают на месте. Также есть повреждение на линии электропередачи, под отключение попадают абоненты ряда центральных улиц. Аварийные службы занимаются устранением последствий», – добавил губернатор.

За минувшие сутки ВСУ более 20 раз обстреливали Белгородскую область. В Белгороде сработала система ПВО, которая сбила 10 ракет. Ранения получили двое местных жителей.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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