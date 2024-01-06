СКР расследует атаки ВСУ на мирных граждан в ДНР, Белгородской и Запорожской областях

Следственный комитет начал расследование по фактам ранения мирных граждан в результате атак ВСУ на ДНР, Белгородскую и Запорожскую области.

Украинские боевики обстреляли жилой микрорайон «Комсомолец» в Горловке, и четыре местных жителя пострадали. В Шебекино Белгородской области один мужчина ранен в результате обстрела ВСУ. Еще один россиянин пострадал во время артиллерийской атаки киевского режима на село Инженерное Запорожской области.

«Следователи будут расследовать очередные преступления ВФУ, повлекшие ранения мирных граждан. СКР установит все обстоятельства произошедшего, действиям причастных лиц будет дана уголовно-правовая оценка», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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