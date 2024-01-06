Над Белгородом снова сбита воздушная цель

Российская система ПВО предотвратила попытку киевского режима атаковать Белгород. Цель сбита без последствий на земле, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В Белгородском районе системой ПВО сбита одна воздушная цель на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Оперативные службы еще уточняют последствия атаки на земле.

Еще 69 жителей Белгородской области находятся в больницах Белгорода и Москвы после обстрелов региона с украинской стороны. 5 января врачи выписали из больницы шесть пострадавших.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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