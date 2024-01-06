В Белгороде шесть раненых выписаны из больницы

Врачи выписали из больницы шесть человек, раненных в результате обстрела Белгорода с украинской стороны. Под надзором медиков остаются 69 человек, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

К числу пациентов после обстрела добавился еще один человек, пострадавший накануне в Шебекино после атаки ВСУ.

«За вчерашний день из больниц выписаны шесть пострадавших. Один человек получил ранение в Шебекино. Сейчас в больницах Москвы и Белгорода находятся 69 человек, всем оказывается необходимая медицинская помощь», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Ремонтные бригады продолжают восстанавливать дома, поврежденные украинскими снарядами. Рабочие вставляют выбитые взрывами окна, меняют кровли, проводят внутренний ремонт.

«На вчерашний день застеклили 1300 кв. м оконных конструкций в Белгороде. Из-за погоды приостановлены кровельные работы, сегодня их возобновим. Все строительные бригады на месте», – добавил Гладков.

30 декабря 2023 года ВСУ обстреляли центр Белгорода кассетными боеприпасами, в результате чего погибли 25 человек, более 100 оказались в больнице. В первые дни нового года Белгород и область несколько раз становились целями для атак киевского режима.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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