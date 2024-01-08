Трое сотрудников ФСБ попались на взятках в 5 миллиардов рублей

Трое сотрудников ФСБ России стали фигурантами уголовного дела о взятках на общую сумму свыше 5 млрд рублей. Под уголовное преследование попали офицеры управления «М» ФСБ Алексей Царев, Сергей Манышкин и Александр Ушаков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Расследование коррупционного дела ведет Главное следственное управление СК России. Офицеры спецслужбы «обвиняются в серии преступлений, в том числе в покушении на получение взяток на общую сумму свыше 5 млрд рублей», – сказал источник агентства.

По его данным, Ушаков взят под стражу, ему также предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества с использованием своего служебного положения).

Отмечается, что Манышкин и Царев заключили сделку со следствием и дали показания на соучастников преступления. Сейчас они находятся под домашним арестом. В 235-м гарнизонном военном суде ТАСС подтвердили информацию о домашнем аресте двух сотрудников ФСБ, но отказались раскрывать подробности.

Сотрудники управления «М», созданного в ФСБ в 1999-2000 годах, занимаются контрразведывательным обеспечением и противодействием коррупции в Верховном суде, Генпрокуратуре, МВД, Минюсте, МЧС, СКР и других силовых ведомствах.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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