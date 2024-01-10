Двух офицеров ФСБ обвинили в получении взятки в 20 млн рублей от настоятеля храма

Двум полковникам ФСБ России Евгению Лобанову и Денису Карманову предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Офицерам вменяют в вину получение взятки от настоятеля католического храма святого Людовика на Малой Лубянке в Москве, сообщает ТАСС.

Согласно материалам уголовного дела в отношении силовиков, с марта по октябрь 2023 года сотрудники ФСБ получили от настоятеля храма на Малой Лубянке около 20 млн рублей, пообещав обеспечить принятие решения в его пользу в арбитражном суде.

Часть денег, полученных офицерами преступным путем, была обнаружена во время обысков в их домах.

По данным агентства, оба фигуранта уголовного дела в настоящее время по решению суда находятся под стражей в СИЗО. Они признали свою вину в содеянном, но настаивают, что их действия необходимо квалифицировать не как взяточничество, а как мошенничество (ст. 159 УК РФ).

Защита обвиняемых заявляет, что их подзащитные не имели возможности повлиять на решения суда, поэтому их действия следует расценивать как мошенничество.

Евгений Лобанов до работы в ФСБ курировал управление собственной безопасности МВД РФ и проходил в качестве свидетеля по делу бывшего врио начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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