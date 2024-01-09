Склад швейной фабрики загорелся под Владимиром

Пожар возник на складе швейной фабрики во Владимирской области. Огнеборцам удалось локализовать пламя на площади в 1300 кв. м, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В поселке Муромцево горит склад готовой продукции при швейной фабрике. Пожар локализован на 1300 квадратных метрах. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

Для тушения пожара на место отправили 38 сотрудников МЧС на 12 единицах техники.

Ранее в Златоусте Челябинской области загорелся ангар, в котором хранили зерно и сено. Всего огонь охватил тысячу квадратов на территории оптовой базы.

Владимир, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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