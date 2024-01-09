Женщина погибла в результате обстрела ВСУ села в Курской области

Украинские войска днем 9 января обстреляли село Горналь Суджанского района Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. В результате обстрела, по его словам, погибла местная жительница.

Также повреждены два частных дома. Подомовой обход продолжается, отметил глава области.

Кроме того, как сообщил Старовойт, средствами ПВО над территорией области сбито четыре беспилотника самолетного типа. Один из них уничтожен в Курчатовском районе, уточнил он.

Позже Минобороны России сообщило, что силы ПВО уничтожили четыре украинских БПЛА самолетного типа над территорией Курской области и перехватили два беспилотника над территорией Орловской области. Атака ВСУ по российским объектам была пресечена около 15:00 мск, уточнили в ведомстве.

Около 15:30 мск средствами ПВО уничтожен еще один украинский дрон и еще один перехвачен над Курской и Орловской областями, позднее заявило Минобороны.

Курск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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