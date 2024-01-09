Из-за атаки украинских БПЛА в Орле пострадали три человека

Три человека пострадали в результате атаки украинских беспилотников на объекты топливно-энергетический комплекса Орловской области. У них травмы средней тяжести. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
«В ходе атаки вражеских БПЛА на объекты топливно-энергетического комплекса Орловской области пострадали трое человек, получившие вред здоровью средней тяжести. Им оказывается необходимая помощь», – написал глава области в своем телеграм-канале.
Как отметил Клычков, двое пострадавших отказались от госпитализации. «На местах происшествия работают экстренные службы», – добавил он.
Ранее орловский губернатор сообщил о падении двух БПЛА на объект топливно-энергетического комплекса в областном центре. Он отметил, что возникшее на месте происшествия возгорание было оперативно локализовано.
Позднее Клычков заявил, что третий беспилотник упал в районе поселка Малая Саханка Орловского муниципального округа на нежилой объект. «Пострадавших нет. Работают оперативные службы», – уточнил он.
Орел, Наталья Петрова
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