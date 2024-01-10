Силы ПВО пресекли атаку дрона ВСУ на Воронежскую область

ПВО России сбила украинский беспилотник над Воронежской областью, сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, Киев пытался атаковать объекты на российской территории БПЛА самолетного типа. Беспилотник был уничтожен около 14:30 мск.

В Минобороны не уточнили, есть ли пострадавшие и разрушения в результате неудавшейся атаки ВСУ.

Напомним, в ночь на среду, 10 января, системой ПВО был сбит беспилотник ВСУ над Саратовской областью. БПЛА самолетного типа перехватили над территорией Энгельсского района. Никто не пострадал, разрушений нет.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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