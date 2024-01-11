российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 11 января 2024, 10:04 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Беспилотник ВСУ пробил крышу здания в Воронежской области

Воронежский губернатор Александр Гусев сообщил о падении беспилотника ВСУ на территории области. В результате происшествия повреждена кровля нежилого здания, пострадавших нет.

«Сегодня ночью украинский БПЛА пробил кровлю нежилого здания в одном из муниципалитетов Воронежской области. Никто не пострадал. Возгорания нет», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

По его словам, на месте работают оперативные службы.

Ранее сегодня Минобороны России сообщило, что силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Ростовской, Калужской и Тульской областями.

Калужский губернатор Владислав Шапша заявлял, что дрон взорвался над зданием насосной станции на окраине Калуги. По его данным, здание получило повреждения, никто не пострадал.

Воронеж, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Центр России, Россия, Скандалы и происшествия,