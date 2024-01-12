Сотрудник режимного объекта в Пензе шпионил для Польши

Сотрудники ФСБ задержали жителя Пензенской области за сотрудничество с польской разведкой. Мужчина работал на режимном предприятии и собирал секретные сведения, следует из данных ведомства.

По версии ФСБ, россиянин связался с представителями польских спецслужб и согласился шпионить для них на предприятии. В обмен он попросил помочь ему с переездом из России.

«Задокументированы противоправные действия фигуранта: сбор сведений об объемах производства предприятия в рамках оборонного госзаказа, которые стали ему известны в ходе служебной деятельности», – пояснили в ЦОС ФСБ.

Подозреваемого задержали. Он стал фигурантом уголовного дела по ст. 275.1 УК РФ «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством».

Ранее ФСБ в Ростовской области задержало гражданина Украины, который собирал и передавал ГРУ Минобороны Украины сведения о численности и передвижениях подразделений российских войск.

Пенза, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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