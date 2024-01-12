Бастрыкин поручил возбудить дело о нападении на врача скорой в Ярославле

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о нападении на врача скорой помощи в Ярославле. Местный житель сломал руку медику, который помог его родственнице.

В ночь на 11 января бригада скорой помощи прибыла во Фрунзенский район Ярославля для помощи пожилой женщине. Их встречал и провожал пьяный молодой мужчина. Когда медики вышли из квартиры, мужчина сильно толкнул врача, а на пути к машине устроил драку: водителю пришлось отбивать врача, рассказали на Станции скорой помощи.

«После обращения в травмпункт у пострадавшего врача диагностирован перелом руки. Заявление о нападении подано в РОВД», – говорится на официальной странице станции во «ВКонтакте».

Следователи начали проверку, но глава СКР посчитал, что оснований достаточно для возбуждения уголовного дела.

«Глава ведомства поручил возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах», – сообщили в пресс-службе СКР.

В Саратове пьяная женщина избила фельдшера скорой помощи во время вызова. Ей не понравился диагноз, поставленный ее знакомому, которому и вызывали скорую.

Ярославль, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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