Apple попросила отменить штраф ФАС в 1,2 млрд рублей

Компания Apple Inc. обжаловала в кассации миллиардный штраф по решению Федеральной антимонопольной службы РФ. Решения судов нижестоящих инстанций устояли в апелляции, но IT-корпорация настойчиво пытается отменить наказание.

Жалоба поступила в арбитражный суд Московского округа в конце декабря и назначена к рассмотрению на 15 февраля. Apple заявила, что ее незаконно привлекли к административной ответственности и назначили 1,2 млрд рублей штрафа. Компания попросила привлечь в качестве третьих лиц ООО «Яндекс» и ассоциацию «Интернет-Видео», приводит данные «Интерфакс».

Летом 2022 года ФАС России уличила компанию Apple в злоупотреблении доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS. Ведомство назначило штраф в размере 1,2 млрд рублей, но позже сообщило, что штраф будет оборотным и составит 0,01-0,15% от годовой выручки компании в РФ.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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