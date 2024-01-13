Число жертв ДТП под Кстово выросло до двух человек

Число погибших в результате ДТП с автобусом в Нижегородской области увеличилось до двух человек: умер один из пострадавших. Шестерых из 10 человек, получивших травмы в аварии, отпустили долечиваться дома.

Вечером 12 января автобус ПАЗ с вахтовиками ООО «Каркас Монолит» выехал на встречную полосу и врезался в грузовик «Амур». Третьим участником ДТП стал легковой автомобиль. Водитель автобуса погиб на месте, 11 человек пострадали, их отвезли в больницы для обследования и оказания помощи. Прокуратура Нижегородской области сообщила о начале проверки инцидента.

Один мужчина находился в тяжелом состоянии. Несмотря на усилия врачей он умер от травм.

«Пострадавший, который накануне был госпитализирован в тяжелом состоянии, скончался. Шесть человек после обследования и оказания необходимой медпомощи в госпитализации не нуждались, поэтому были отправлены на амбулаторное лечение», – цитирует региональный минздрав РИА Новости.

Трудовая инспекции региона сообщила, что большинство пострадавших – граждане Таджикистана.

На острове Кунашир школьный автобус столкнулся с легковушкой. В момент аварии в автобусе находились 15 детей, никто не пострадал.

Кстово, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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