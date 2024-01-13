Один пострадавший: Киев атаковал дронами белгородское село

Киевский режим атаковал Грайворонский городской округ с помощью дронов-камикадзе. Один мужчина пострадал и доставлен в больницу, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

«Село Мокрая Орловка подверглось атаке ВСУ. В результате удара есть один пострадавший мирный житель – водитель автомобиля. Также повреждены три автомобиля, один из которых сгорел. Оперативные службы работают на месте», – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Осколками мужчине посекло лицо, но глаза остались целы. Пострадавшего отвезли в Центральную районную больницу, где ему оказывают всю необходимую помощь.

Накануне система ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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