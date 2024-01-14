Курянин ранен при атаке беспилотников ВСУ на посёлок Тёткино

Один человек пострадал в результате атаки украинских беспилотников на курский поселок Тёткино. Мужчину отвезли в больницу под надзор врачей, рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт.

«На посёлок Тёткино Глушковского района совершена атака. Есть пострадавший, у него осколочное ранение средней степени тяжести. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

В ходе атаки в двух домах выбило окна. Губернатор пообещал помочь владельцам поврежденных домов с ремонтом.

Днем 9 января ВСУ обстреляли село Горналь в Курской области. Одна местная жительница погибла.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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