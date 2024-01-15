ПВО сбила три украинские ракеты «Точка-У» над Курской областью

Киев атаковал российскую территорию ракетами «Точка-У» в ночь на 15 января. Система ПВО сбила все три ракеты над Курской областью.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением ракет ТРК «Точка-У». Дежурными средствами ПВО три ракеты уничтожены над Курской областью», – говорится в сообщении Минобороны РФ.

Глава региона Роман Старовойт сообщил о сработавшей системе ПВО вскоре после 03:00 часов. Через полчаса он написал в телеграм-канале, что ракеты сбиты.

«По предварительной информации, над территорией Фатежского района дежурными средствами ПВО сбиты три украинские ракеты», – говорится в сообщении.

Накануне при атаке ВСУ на поселок Тёткино мужчина была ранен осколками.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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