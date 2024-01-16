Обломки украинских БПЛА повредили более 35 квартир в Воронеже

Упавшие обломки сбитых украинских беспилотников повредили более 35 квартир в Воронеже. Мэр Вадим Кстенин ввел режим ЧС городского масштаба.

Повреждения получили семь многоквартирных домов на улицах Тепличная и Острогожская. На базе школы в пострадавшем районе развернули ПВР, но в него пока никто не обращался – жильцы поврежденных квартир временно разместились у родственников.

«Предварительно, повреждения получили 35 квартир в трех 10-этажных домах на улице Тепличной, повреждены окна в четырех домах на улице Острогожской. Сейчас специалисты занимаются установкой временного остекления», – пояснил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин ввел режим ЧС городского масштаба. Он пообещал гражданам, что выбитые окна оперативно заменят, а ущерб движимому имуществу возместят.

В ночь на 16 января система ПВО обезвредила восемь беспилотников над Воронежской областью, четыре – над Белгородской. Обломки аппарата попали в жилой дом, в результате была ранена 10-летняя девочка.

Воронеж, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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