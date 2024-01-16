СКР расследует атаку ВСУ на жителей Воронежа

Следственный комитет начал расследование по факту атаки ВСУ на мирных граждан в Воронеже. Следователи также выясняют обстоятельства травмирования жителей Донецкой и Луганской народных республик.

«В Воронеже в результате атаки ВФУ с помощью беспилотных летальных аппаратов пострадала несовершеннолетняя. Следователи СК России установят все обстоятельства произошедшего, а также лиц, виновных в преступлениях в отношении мирных граждан», – сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным СКР, в посёлке шахты имени Абакумова в ДНР мужчина 1965 года рождения был ранен в результате сброса бомбы с БПЛА, запущенного с украинской стороны. В ЛНР водитель пострадал при обстреле украинскими боевиками медицинского автомобиля на дороге Приволье-Новодружеск.

Система ПВО сбила несколько украинских беспилотников над Воронежем в ночь на 16 января. Обломки аппарата упали на жилой дом, в результате 10-летняя девочка получила резаные раны руки, ноги и шеи.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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