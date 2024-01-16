Учителя московской школы задержали за совращение девочки

В Москве задержан учитель истории за совращение 13-летней ученицы. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на информированный источник.

По его данным, педагог вел интимную переписку с шестиклассницей. Мать школьницы утверждает, что учитель надругался над ее дочерью.

Отмечается, что женщина случайно узнала о преступлении в отношении дочери. Она решила проверить телефон девочки и обнаружила переписку на интимные темы с преподавателем.

Ранее сообщалось, что преподавателя одной из школ Томска задержали по подозрению в надругательстве над учеником. Расследование началось после сообщения в соцсетях о том, что в одной из томских школ учитель физкультуры домогался школьника.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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