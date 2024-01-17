Россиян предупредили о подделывающих голоса мошенниках

Мошенники с использованием специальных программ начали подделывать голоса знакомых для обмана россиян, рассказали в ЦБ РФ. Регулятор призвал граждан осмотрительно размещать личную информацию в соцсетях.

Злоумышленники расширили арсенал уловок для обмана граждан подделкой голоса. Образцы голоса, как и другие сведения, мошенники берут из соцсетей и мессенджеров, где россияне публикуют личные видео и аудиозаписи.

«Чтобы вынудить человека сообщить необходимые сведения или совершить денежный перевод, злоумышленники могут выходить на контакт с человеком от имени знакомых, родных или коллег, имитируя их голоса с помощью специальных программ», – цитирует сообщение регулятора РИА Новости.

В ЦБ РФ призвали граждан осмотрительно публиковать личную информацию в соцсетях и на сомнительных сайтах. При любом сомнении гражданам посоветовали прервать разговор и перезвонить человеку, от чьего имени пришла просьба перевести деньги.

«Никогда не пересылайте в мессенджерах и социальных сетях сведения из документов, не вводите на сомнительных сайтах свои данные. Не нужно совершать какие-либо денежные операции по просьбе лиц, поступающей по телефону», – посоветовали в ЦБ РФ.

Специалисты ГУ МВД по Челябинской области выявили действия мошенников с использованием искусственного интеллекта. Злоумышленники взламывают аккаунты Telegram или WhatsApp с помощью фейковых голосований и скачивают голосовые сообщения. На их основе создают поддельные обращения с просьбой одолжить большую сумму денег, якобы исходящие от знакомых.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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