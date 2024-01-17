До 232 выросло число погибших в результате землетрясения в Японии

Спасатели нашли в японском городе Вадзима тела еще 10 погибших в результате землетрясения. Общее число жертв стихии достигло 232 человек, пишет портал 47news.

Тела нашли на утреннем рынке, который полностью выгорел в пожаре, возникшем из-за землетрясения. Больше всего жертв стихии оказалось в городах Сузу (99 человек) и Вадзима (98 человек). 21 человек до сих пор числится пропавшим без вести, поскольку с ними не могут связаться родные. На утро 17 января количество пострадавших в 13 городах достигло 1037 человек.

Власти организовали перевод учеников младших классов из пострадавших районов в общественные школы в других городах. Порядка 250 школьников отправились за 100 км от родных мест на полный пансион и увидятся с родителями через два месяца, во время каникул. Еще 150 учеников средних классов остались в Вадзиме.

По данным телеканала NHK, береговая линия в префектуре Исикава поднялась на 200 метров. Местные рыбаки бьют тревогу, поскольку лишились удобных мест для промысла.

В первый день 2024 года в Японии произошло землетрясение с эпицентром в префектуре Исикава на острове Хонсю. Магнитуда составила 7,4. После этого случилось более 100 афтершоков.

Токио, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube