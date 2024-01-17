Зампред Госдумы Петр Толстой назвал диаспоры и землячества легализованными мафиозными структурами

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой назвал национальные диаспоры, землячества и общины «легализованными мафиозными структурами».

«Чем эти «землячества» лучше таких же, но корсиканских или сицилийских? Так же подкупают местную власть, «отмазывают» собственных боевиков, «крышуют» полулегальный бизнес и запугивают всех остальных», – написал парламентарий в своем телеграм-канале, комментируя информацию о том, что глава СК РФ Алксандр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после оскорбления участников СВО руководителем Межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усманом Баратовым. Толстой напомнил, что ранее Баратова, гражданина России, возмутило слово «русский». «Начал с отрицания необходимости интеграции мигрантов в России, а закончил оскорблением наших бойцов и нашей страны», – констатировал депутат.

По мнению Толстого, пришло время «заканчивать с межнациональным либерализмом» в России. Депутат отметил, что в нашей стране «не должно быть места параллельным структурам со своими законами, обычаями и властью».

Государство должно немедленно и жестко реагировать на нарушения норм российского законодательства и поведения, подчеркнул парламентарий.

Ранее сегодня председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить дело в отношении Усмана Баратова по факту оскорбления участников специальной военной операции. Поводом послужил его пост в соцсетях, который военкоры сочли оскорблением в адрес участников СВО. Они обратились к Бастрыкину с просьбой отреагировать на публикацию.

Надо отметить, что в интервью проекту Rasstriga_doc Баратов не согласился с тем, чтобы всех россиян называли русскими. «Программу Малышевой в воскресенье смотрим. Она уже забыла слово «российский»: наши русские ученые то, наши русские ученые это. И даже российские паспорта тоже с федеральных каналов начали называть русскими. Ну это чушь! Нет русского паспорта, есть российский паспорт», – посетовал глава узбекского землячества.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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