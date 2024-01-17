ВСУ обстреляли Белгородскую и Курскую области

Обстрел с украинской стороны повредил ЛЭП в Белгородской области. ВСУ атаковали курское село с помощью дрона-камикадзе.

Село Репяховка Краснояружского района попало под обстрел ВСУ. На месте происшествия работают оперативные службы.

«Пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи, под отключение попадают абоненты села Репяховка», – сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал о последствиях атаки с помощью дрона-камикадзе на Суджанский район.

«В селе Свердликово никто из жителей не пострадал. Осколками посечен фасад жилого помещения, выбиты окна, поврежден легковой автомобиль. Обязательно окажем помощь собственнику в ремонте», – написал глава региона в телеграм-канале.

Киевский режим обстрелял ракетами «Шторм шедоу» школу и больницу в Херсонской области. Российская система ПВО сбила обе ракеты.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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