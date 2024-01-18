Еще 20 раненых ВСУ белгородцев покинули больницы

Врачи выписали из стационаров еще 20 пострадавших в результате обстрела Белгорода и района. Оставшиеся в больницах пациенты находятся в стабильном состоянии, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«За последнюю неделю выписаны из больниц Белгорода и Москвы 20 человек. В больницах находятся 40 человек, у всех пациентов состояние стабильное. Медики пообещали на следующей неделе выписать всех детей, которые проходят лечение в детской областной больнице в Белгороде», – сказал Гладков в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.
На 10 января под надзором врачей оставались 58 человек, в их числе трое пострадавших 8 января, которых поместили в реанимацию.
Белгород, Наталья Рязанова
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