При ракетном обстреле Белгорода пострадала женщина

При обстреле ВСУ Белгорода и Белгородского района утром 18 января осколочное ранение получила женщина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Пострадавшую везут в больницу.

«После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ есть одна пострадавшая – у женщины осколочное ранение правого коленного сустава. Бригадой скорой она доставляется в городскую больницу № 2 города Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», – написал глава области в своем телеграм-канале.

Гладков также сообщил, что в селе Мясоедово Белгородского района в одном из частных жилых домов выбиты окна, во втором домовладении разрушен гараж. Кроме того, повреждены линии электро- и газоснабжения. На месте работают аварийные службы. «Подворовой обход территории продолжается. Информация по разрушениям уточняется», – добавил губернатор.

Ранее Гладков сообщил, что ВСУ выпустили по Белгороду и Белгородскому району 10 ракет, все они были сбиты ПВО.

Белгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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