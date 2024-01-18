ПВО сбила 10 украинских ракет над Белгородом за утро

Киевский режим вновь атаковал территорию РФ с помощью беспилотников и ракет. Десять ракет сбиты над Белгородом и районом, по одному беспилотнику над Московской и Ленинградской областями.

Около 06:50 мск в Белгороде включился сигнал ракетной опасности, сработали средства ПВО. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что ВСУ массово атаковали столицу региона, но атака провалилась.

«По результатам обстрела ВСУ Белгорода и Белгородского района: 10 ракет в нашу сторону летели, все успешно сбиты. По разрушениям информации пока нет, кроме одного: в жилом доме в Белгородском районе выбиты окна. Для уточнениям проведем подомовой обход», – сказал Гладков в видеообращении.

По данным МО РФ, в ночь на 18 января была отражена атака украинских беспилотников на столицу России. Один дрон сбит над Подмосковьем, еще один обезврежен над Ленинградской областью. Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что беспилотник сбили над Подольском.

«На месте падения обломков, предварительно, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», – написал мэр в своем телеграм-канале.

Ночью над Брянской областью средства РЭБ обезвредили три украинских беспилотника. Пострадавших и разрушений нет.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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