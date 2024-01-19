Украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о попытке украинской армии атаковать объекты на территории города Клинцы с помощью беспилотника. По словам главы региона, дрон самолетного типа был подавлен средствами РЭБ Минобороны России, но при его уничтожении произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы.

Богомаз уточнил, что пострадавших, по предварительной информации, нет. «Имеется возгорание резервуаров в обваловании», – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Сейчас на месте работают пожарно-спасательные расчеты ГУ МЧС России по Брянской области и Брянского пожарно-спасательного центра, добавил Богомаз. По его словам, к тушению огня привлечено 13 пожарных автоцистерн.

Ранее Минобороны России сообщило, что средствами ПВО около 06:40 мск в Брянской областью был уничтожен украинский беспилотник.

Брянск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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