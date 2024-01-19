Площадь пожара на нефтебазе под Брянском после атаки ВСУ выросла до 1 тыс. кв. метров

Площадь пожара на нефтебазе в Клинцах Брянской области, атакованной украинским беспилотником, достигла 1 тыс. кв. метров. Огнем охвачены четыре резервуара с бензином общим объемом 6 тыс. куб. м. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на оперативные службы.

В тушении возгорания задействован пожарный поезд, в его составе 120 т воды и 5 т пенообразователя, уточнила пресс-служба Московской железной дороги.

В МЖД отметили, что пожар на нефтебазе не повлиял на движение поездов на станции Клинцы.

Ранее сегодня губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что средства РЭБ Минобороны России подавили дрон ВСУ самолетного типа в Клинцах, однако при его уничтожении произошел сброс боеприпаса на территорию местной нефтебазы, после чего загорелись несколько резервуаров. Предварительно, пострадавших нет.

Брянск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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