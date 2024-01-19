Еще два беспилотника ВСУ пытались атаковать Брянскую область

Средства противоздушной обороны Минобороны РФ перехватили в Брянской области еще беспилотника ВСУ в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, аппараты самолетного типа уничтожены над Погарским и Унечским районами.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», – написал губернатор в своем телеграм-канале.
Ранее в пятницу Богомаз сообщил, что средства радиоэлектронной борьбы Минобороны России подавили беспилотник ВСУ в Клинцах, но при его уничтожении произошел сброс боеприпаса на территорию местной нефтебазы, после чего загорелись несколько резервуаров. Предварительно, пострадавших нет.
По последним данным, площадь пожара достигла 1 тыс. кв. м, горят четыре резервуара с бензином. В тушении возгорании задействован пожарный поезд.
Брянск, Наталья Петрова
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