Обстрел ВСУ повредил жилые дома в брянском селе

Украинские боевики обстреляли Стародубский округ в Брянской области. В результате повреждены жилые дома и магазин в селе Курковичи, рассказал глава региона Александр Богомаз.

«Украинские террористы обстреляли село Курковичи. Пострадавших нет. В результате обстрела частично повреждены четыре жилых дома, торговый объект, остановочный павильон», – говорится в сообщении губернатора.

Ранее утром ВСУ атаковали регион дроном с боеприпасом. Средства РЭБ перехватили БПЛА, но бомба упада на территорию нефтебазы в Клинцах. Загорелись четыре резервуара, для тушения которых привлекли 140 человек и пожарный поезд.

Брянск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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