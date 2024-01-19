В Клинцах эвакуировали частный сектор рядом с горящей нефтебазой

Власти Клинцов организовали ПВР и эвакуировали жителей из частного сектора рядом с нефтебазой, на которой тушат пожар. МЧС присвоило пожару повышенный ранг сложности, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«В целях безопасности 32 жителя частного сектора временно эвакуированы к родственникам. Подготовлен пункт временного размещения населения», – написал губернатор в телеграм-канале.

К тушению пожара подключили более 140 человек, пригнали пожарный поезд. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

«Для тушения нефтепродуктов применяется специальное пожарно-техническое оборудование. Пожарно-спасательные подразделения готовятся применить пенную атаку», – говорится в сообщении.

Средства РЭБ перехватили украинских беспилотник, нацеленный на нефтебазу, но случился сброс боеприпаса, что привело к пожару. Горят четыре резервуара с нефтепродуктами. Площадь пожара достигла тысячи квадратов.

Брянск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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