Прокуратура потребовала для исполнительницы убийства Владлена Татарского 28 лет колонии

Гособвинение запросило 28 лет лишения свободы для Дарьи Треповой*, обвиняемой в теракте в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Максим Фомин (Владлен Татарский). Прокурор просит также оштрафовать ее на 800 тысяч рублей.

«Исследованных доказательств достаточно для вывода о виновности Треповой* в совершении преступления, в котором она обвиняется. <…>Считаю законным и обоснованным назначить подсудимой наказание в виде лишения свободы по совокупности преступлений на 28 лет в колонии», – сказала прокурор Надежда Тихонова в ходе прений в 1-м Западном окружном военном суде (цитата по «Интерфаксу»).

По ее словам, версия Треповой* о том, что она не знала о взрывчатке внутри статуэтки, принесенной на встречу с Татарским, тщательно проверялась, однако не нашла подтверждения. «Она понимала, что фактически выполняет задания, поручения лица, которое выступает против проведения СВО и политики, проводимой Российской Федерацией, и является жителем Украины», – заявила прокурор.

По делу также проходит Дмитрий Касинцев, его обвиняют в укрывательстве Треповой* после теракта. Гособвинение попросило суд отправить его в колонию общего режима на 1 год 10 месяцев. По словам прокурора, следствию удалось установить, что Касинцев знал о совершенном Треповой* преступлении, но неоднократно сообщал ложную информацию сотрудникам правоохранительных органов.

Трепова* обвиняется по п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку; незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой) и по ч.4 ст.327 УК РФ (использование заведомо поддельного документа с целью скрыть другое преступление). Касинцеву вменяется в вину ч.2 ст.316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления).

Фигурантка признала вину частично. Она согласилась только с обвинением в использовании поддельных документов.

По версии следствия, 2 апреля 2023 года Трепова*, «выполняя указания лиц, действовавших с территории Украины, принесла в кафе в центре Санкт-Петербурга статуэтку, начиненную взрывчаткой, и передала ее военному корреспонденту Максиму Фомину». В результате взрыва военкор погиб, еще 52 человека, находившихся в кафе, получили ранения.

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что теракт спланировали спецслужбы Украины. По данным спецслужб, заминированную статуэтку передал Треповой* через службу доставки гражданин Украины Юрий Денисов, следивший за журналистом с февраля прошлого года и покинувший Россию 3 апреля.

Следственный комитет РФ считает организаторами теракта Денисова и проживающего на Украине журналиста Романа Попкова. Они объявлены в международный розыск и заочно арестованы. Расследование в отношении них продолжается.

* Внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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