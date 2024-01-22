В Афганистане выживший в авиакатастрофе сам пришел в деревню за помощью

Один из выживших в результате крушения самолета Falcon 10 на северо-востоке Афганистана сумел сам дойди до поселения и попросить о помощи. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании авиакатастрофы с участием россиян.

Вечером 20 января самолет Falcon 10, выполнявший рейс Гая (Индия) – Ташкент (Узбекистан) – Москва (Россия), пропал с радаров. 21 января выяснилось, что борт рухнул в горах Афганистана.

Выживший в крушении самолета дошел до села в провинции Бадахшан и жестами сумел объяснить, что случилась авария и пострадавшим нужна помощь, сообщил телеканал Afghanistan International. Поисковая команда нашла место крушения в нескольких часах езды от административного центра провинции.

Пресс-секретарь временного правительства Афганистана Забихулла Муджахид рассказал, что спасатели нашли живыми четырех человек, включая пилота. Эту информацию подтвердили в Росавиации, заявив, что на борту находились в том числе граждане РФ. Судьба еще двух человек неизвестная, их ищут.

СКР возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух человек. Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования, сообщили в пресс-службе ведомства.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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