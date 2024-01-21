Самолет потерпел крушение в Афганистане по пути в Москву

В горах Афганистана разбился самолет, выполнявший рейс из Индии в Россию. На место крушения направлена группа для расследования авиакатастрофы.

Как сообщили в Росавиации, самолет Falcon перестал выходить на связь и пропал с экранов радаров вчера вечером. Судно выполняло чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) – Ташкент (Узбекистан) – Жуковский (Россия).

По предварительным данным, на борту находились шесть человек – четыре члена экипажа и два пассажира. «Росавиация находится на связи с авиационными властями Исламской Республики Афганистан и Республики Таджикистан», – отметили в ведомстве.

Агентство Aamaj News сообщает, что борт отклонился от первоначального курса и потерпел крушение в горах афганской провинции Бадахшан. Предположительно, причиной аварии стала техническая неисправность. На место направились экстренные службы и следственная группа.

Кабул, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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