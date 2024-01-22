В посольстве России в Афганистане подтвердили гибель двоих россиян в авиакатастрофе в Бадахшане. Об этом сообщает «РИА Новости».

Из шести, находившихся на борту людей, двое погибли – это супруги Анатолий и Анна Евсюковы, рассказал посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов. Дипломат выразил соболезнования родным и близким погибших.

Вечером 20 января самолет Falcon 10, выполнявший рейс Гая (Индия) – Ташкент (Узбекистан) – Москва (Россия), пропал с радаров. 21 января выяснилось, что борт рухнул в горах Афганистана. Выживший в авиакатастрофе дошел до села в провинции Бадахшан и жестами сумел объяснить, что случилась авария и пострадавшим нужна помощь.

В результате с места крушения эвакуировали четверых пострадавших. В настоящее время они находятся в Кабуле, им оказана медицинская помощь. В ближайшее время их доставят на родину.

Тем временем, СКР возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух человек.

Кабул, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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