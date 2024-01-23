Дрон ВСУ сбросил бомбу на белгородское село

Киевский режим атаковал Шебекинский округ с помощью дрона-камикадзе. Взрыв прогремел, когда поблизости не было мирных жителей, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Хутор Балки Шебекинского городского округа подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших нет. В результате взрыва поврежден гражданский автомобиль. Оперативные службы работают на месте», – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Накануне обстрел региона с украинской стороны повредил ЛЭП в Шебекинском районе. Шесть населенных пунктов оказались в зоне отключения электричества в связи с ЧП.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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