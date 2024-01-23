Дрон ВСУ сбросил бомбу на белгородское село

Киевский режим атаковал Шебекинский округ с помощью дрона-камикадзе. Взрыв прогремел, когда поблизости не было мирных жителей, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Хутор Балки Шебекинского городского округа подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших нет. В результате взрыва поврежден гражданский автомобиль. Оперативные службы работают на месте», – написал губернатор в своем телеграм-канале.
Накануне обстрел региона с украинской стороны повредил ЛЭП в Шебекинском районе. Шесть населенных пунктов оказались в зоне отключения электричества в связи с ЧП.
Белгород, Наталья Рязанова
© 2024, РИА «Новый День»