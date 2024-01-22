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Понедельник, 22 января 2024, 18:48 мск

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ВСУ вновь нанесли удар по Белгородской области

Архив. Фото: t.me/vvgladkov

Сегодня в результате обстрелов со стороны Украины в Белгородской области была разрушена линия электропередач в Шебекинском районе. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, перебои со светом возможны в ряде населенных пунктов.

«Под обстрел ВСУ попал посёлок Красное Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи, под отключение попадают абоненты следующих населенных пунктов: Красное, Панков, Мухин, Первомайский, Ленинский и частично Вознесеновка», – уточнил Гладков в своём телеграм-канале.

Губернатор также отметил, что оперативные и аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с министерством обороны.

Вместе с тем, как сообщил Гладков, сегодня же под обстрел ВСУ попала окраина села Дроновка Грайворонского городского округа. «Пострадавших нет. Различные повреждения зафиксированы в двух частных домовладениях: посечены кровля, фасад и заборы. Подомовой обход территории продолжается», – пояснил глава региона.

Позже Гладков сообщил, что село Репяховка Краснояружского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. «В результате его падения с последующей детонацией пострадал мирный житель – у мужчины контузия, скорая доставляет его в центральную районную больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается. Также посечен фасад частного жилого дома и легковой автомобиль. На месте работают оперативные службы», – рассказал губернатор.

Белгородская область становится целью атак ВСУ практически ежедневно.

Белгород, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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