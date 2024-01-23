российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 23 января 2024, 15:46 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Еще одно белгородское село атаковано дроном-камикадзе ВСУ

Украинский дрон-камикадзе атаковал село Терезовка Шебекинского городского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

По его словам, обошлось без пострадавших, но в результате взрыва частный жилой дом и два гражданских автомобиля. «Оперативные службы работают на месте», – написал глава области в своем телеграм-канале.

Ранее сегодня Гладков сообщил об ударе ВСУ дроном-камикадзе по хутору Балки Шебекинского городского округа. Пострадавших нет, взрывом поврежден гражданский автомобиль.

Белгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Центр России, Россия, Скандалы и происшествия,