Еще одно белгородское село атаковано дроном-камикадзе ВСУ

Украинский дрон-камикадзе атаковал село Терезовка Шебекинского городского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

По его словам, обошлось без пострадавших, но в результате взрыва частный жилой дом и два гражданских автомобиля. «Оперативные службы работают на месте», – написал глава области в своем телеграм-канале.

Ранее сегодня Гладков сообщил об ударе ВСУ дроном-камикадзе по хутору Балки Шебекинского городского округа. Пострадавших нет, взрывом поврежден гражданский автомобиль.

Белгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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