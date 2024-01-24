Таможенники нашли более тонны кокаина в контейнере в кофе

В Санкт-Петербурге сотрудники таможни нашли контрабанду в контейнере в кофе. Злоумышленники ввезли в Россию 1,2 тонны кокаина.

Таможенники проводили проверку на территории Большого порта Санкт-Петербург вместе с сотрудниками ФСБ. Прибывший из Бельгии контейнер был заполнен мешками с кофе вперемежку с упаковками наркотиков.

«При сканировании контейнера из Бельгии инспекторы заметили странные вложения: среди мешков с кофе были разбросаны брикеты с белым порошком. Экспертиза показала, что это кокаин. Возбуждено уголовное дело», – рассказали в Федеральной таможенной службе.

Масса запрещенного вещества составила 1200 кг, стоимость оценили в 13 млрд рублей.

В Санкт-Петербурге таможенники нашли более тонны кокаина на прибывшем из Никарагуа судне. Тысяча брикетов с наркотиком стоимостью в 11 млрд рублей была спрятана в грузовом контейнере.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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