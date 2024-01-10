В Санкт-Петербурге нашли более тонны кокаина в контейнере из Никарагуа

В Санкт-Петербурге таможенники обнаружили более тонны кокаина в контейнере на судне, прибывшем из Никарагуа. Об этом сообщает ФТС России.
Запрещенное вещество нашли на судне в Большом порту Санкт-Петербурга. Контрабандисты спрятали 1000 брикетов со спрессованным белым порошком в верхней части грузового модуля.
Наркотик отправили на экспертизу, которая подтвердила, что в пакетах находится кокаин. Стоимость партии оценивается в 11 млрд рублей.
Возбуждено уголовное дело.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
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