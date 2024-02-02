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Пятница, 2 февраля 2024, 15:45 мск

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В Санкт-Петербурге у контрабандистов изъяли более 600 кг кокаина

Российские спецслужбы пресекли крупный канал поставки наркотиков из Латинской Америки. Об этом сообщили в управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«В ходе проведенных оперативно-следственных действий из оборота изъято более 641 кг наркотического средства кокаин в брикетах общей стоимостью более 2 млрд рублей», – говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье о незаконном производстве, сбыте и пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере, передает ТАСС.

Отмечается, что ввезенные вещества злоумышленники планировали реализовать в стране крупным оптом. Причастных к организации контрабанды задержали и заключили под стражу.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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