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Четверг, 21 декабря 2023, 14:12 мск

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В Санкт-Петербурге при проверке судна нашли 50 кг кокаина

В Санкт-Петербурге обнаружили крупную партию наркотиков на судне, которое прибыло из Антверпена. Об этом сообщает 78.ru.

Сотрудники Балтийской таможни и службы экономической безопасности УФСБ нашли неизвестное вещество в брикетах в технологических полостях рефрижераторной установки контейнера судна MSC Guernsey. Отмечается, что контейнеровоз ходит под флагом Мадейры и прибыл из Бельгии.

50 брикетов каждый весом 1 кг отправили на экспертизу, которая показала, что найденное вещество – кокаин.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Наркотики

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