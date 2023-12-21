В Санкт-Петербурге при проверке судна нашли 50 кг кокаина

В Санкт-Петербурге обнаружили крупную партию наркотиков на судне, которое прибыло из Антверпена. Об этом сообщает 78.ru.

Сотрудники Балтийской таможни и службы экономической безопасности УФСБ нашли неизвестное вещество в брикетах в технологических полостях рефрижераторной установки контейнера судна MSC Guernsey. Отмечается, что контейнеровоз ходит под флагом Мадейры и прибыл из Бельгии.

50 брикетов каждый весом 1 кг отправили на экспертизу, которая показала, что найденное вещество – кокаин.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube