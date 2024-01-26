В России нашли 2,6 тысячи нарушений при исполнении нацпроектов за месяц

Прокуратура выявила более 2,6 тыс. нарушений при реализации нацпроектов в разных регионах России за месяц, сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Проверка в Калужской области показала, что при ремонте детской школы искусств использовались не предусмотренные проектом стройматериалы. В Алтайском крае и Пензенской области благодаря вмешательству ведомства ввели в эксплуатацию дорогостоящие томограф и маммограф.

Часть материалов уже легла в основу уголовных и гражданских дел, некоторые из них рассмотрены в судах. Главы муниципального образования и местной администрации в Ленинградской области получили тюремный срок и крупный штраф за взятки при исполнении программы переселения граждан из аварийного жилья.

В конце 2023 года выяснилось, что Башкирия закупила для больниц 34 аппарата ИВЛ и один кардиомонитор, которые оказались не зарегистрированы на территории РФ. После проверки прокуратуры Следственный комитет возбудил уголовные дела.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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