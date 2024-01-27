Музыкантов группы «Би-2» выдворят из Таиланда за незаконные концерты

Участников группы «Би-2» перевезут в Бангкок для последующей депортации из Таиланда. Об этом сообщил генконсул РФ в провинции Пхукет Владимир Соснов. Ранее музыкантов задержали и оштрафовали на Пхукете после проведения концертов без разрешения на работу.

«Мы получили сегодня информацию из управления иммиграционной полиции провинции Пхукет о том, что участники группы «Би-2», семь человек, будут в ближайшие дни этапированы в Центр временного содержания иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда в Бангкоке для последующей депортации», – цитирует дипломата ТАСС.

Генконсул уточнил, что пятеро из семи участников группы являются гражданами России, остальные въехали в Таиланд по паспортам Израиля и Австралии.

Музыкантов задержали 24 января из-за отсутствия разрешения на работу. Артисты дали концерты на Пхукете и в Паттайе. В пятницу, 26 января, суд оштрафовал музыкантов на 3 тыс. тайских бат ($84).

Надо отметить, что для работы иностранцам в Таиланде необходимо получать специальное разрешение. В туристической полиции провинции Пхукет заявили, что после уплаты штрафа музыкантам будет предписано покинуть страну.

В мае 2023 года Минюст России добавил в реестр иноагентов солиста «Би-2» Егора Бортника* (Лева «Би-2») за то, что тот «выступал против специальной военной операции на Украине, негативно высказывался в отношении Российской Федерации, ее граждан и органов государственной власти».

*Организация (физлицо) признана в России иностранным агентом

Бангкок, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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