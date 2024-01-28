Пожар в московском Театре сатиры потушили

Спасатели потушили пожар в Театре сатиры в центре Москвы, сообщила пресс-служба МЧС России.

«Возгорание в «Театре сатиры» ликвидировано», – говорится в заявлении ведомства.

Пожар начался около 11:00 на крыше здания театра, его площадь, по информации МЧС, достигла 250 кв. м. Из здания эвакуировали 50 человек. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в оперативных службах назвали предварительную версию пожара в театре – нарушение техники безопасности при ремонтных работах. Источник ТАСС сообщал, что часть здания театра находится на реконструкции, там велись ремонтно-строительные работы.

Позднее в пресс-службе столичного главка МЧС «Интерфаксу» сообщили, что возгорание не связано с ремонтными работами. В ведомстве отметили, что пожарные обнаружили очаг задымления, ремонтные работы там не проводились. Точная причина возгорания станет известна после проведения пожарно-технической экспертизы.

Добавим, что вечерние спектакли в театре из-за пожара отменили. Об этом сообщил столичный департамент культуры. Зрителям отмененных спектаклей деньги будут возвращены в полном объеме в ближайшее время, отметили в ведомстве.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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